Ligue Magnus : champions de France, les Dragons de Rouen dressent le bilan de cette saison

C'est une saison dont tous les protagonistes se souviendront. Une saison hachée à cause du covid, tout d'abord la jauge des 5.000 spectateurs, puis le confinement où le championnat s'est arrêté, la refonte du calendrier et la trêve hivernale pour les Dragons en février. Mais à la fin, c'est un titre obtenu grâce un très bon démarrage de la saison et une régularité sportive dans ces irrégularités covidiennes.

"C'est le titre du mental"

Loic Lampérier va soulever son troisième titre de champion de France avec le RHE, et des trois, c'est sûrement le plus difficile. "Difficile parce que ça nous a demandé de la rigueur mentale, de ne pas lâcher", explique l'attaquant de 31 ans. La saison 2020-2021 s'arrête le 3 avril prochain au bout de 22 matchs, soit moitié moins qu'une saison régulière. De plus, les play-offs ont été annulés.

"C'et surtout le titre du mental. Dès le début de l'année on savait que ça pourrait s'arrêter n'importe quand, que ce serait une saison spéciale, et que ça ne finirait pas comme les autres saisons. On savait vraiment que tous les matchs, tous les points pouvaient compter donc on s'était fixé cet objectif-là dès le début de l'année", ajoute-t-il.

Les Dragons ont fait le plein de points, en 16 matchs, 50 points, 14 victoires pour deux petites défaites en prolongation. "C'est toujours facile de dire ça après coup, mais cette année, je pense qu'on avait une des meilleures équipes qu'on a jamais eues, je parle en équilibre, devant, derrière, dans la cage, on a été monstrueux", sourit le président du RHE, Thierry Chaix.

"Celui-là c'est un seizième titre dans une période compliquée, c'est pour ça que je trouve qu'il a une saveur, une odeur un peu différente. Ça a été tellement compliqué, c'est inédit, tout le monde a respecté le travail de tout le monde dans le sens où les petits détails avaient une importance, il ne fallait pas trop se rater, le fait que l'on fasse 22 matchs, on avait pas trop le droit à l'erreur", poursuit le président.

Ce titre signe aussi le retour des Dragons en coupe d'Europe l'année prochaine. "Une excellente nouvelle", se réjouit le président du club. Autre "bonne nouvelle" pour le président, le club ne terminera pas déficitaire sur cette saison 2020-2021.

En attendant la fin de la saison le 3 avril, les Dragons reçoivent Bordeaux ce jeudi soir à l'Île Lacroix. Le trophée pourrait être remis lors de ce match.