Ligue Magnus de hockey : le Gamyo Epinal veut déjouer les pronostics face à Gap

Le Gamyo Epinal en quête d'exploit en quart de finale de la Ligue Magnus de hockey. Les Vosgiens se déplacent à Gap pour le premier match de la série : des Rapaces qui les ont battus quatre fois cette saison et ont terminé en tête de la saison régulière.

Les Gamyo Epinal devant une montagne pour le coup d'envoi des play-offs de Ligue Magnus de hockey ce mardi 28 février. Les Vosgiens, seulement huitièmes de la saison régulière, se déplacent à partir de ce mardi sur la glace de Gap, le premier. Un quart de finale qui se dispute au meilleur des sept matchs. Il faut gagner quatre rencontres pour se qualifier pour les demi finales. Et ce sera très compliqué face à des Rapaces qui ont gagné quatre fois cette saison face aux Spinaliens.

Lors de ces matchs, les Rapaces ont gagné avec au minimum trois buts d'écart. C'est la meilleure attaque du championnat. Il ne faudra pas laisser cette équipe imposer son rythme pour le défenseur Arnaud Faure :

C'est l'une des équipes les plus rapides au niveau de la pression. Dès qu'on a le palet et qu'on se retourne, on a quelqu'un sur nous. Il faudrait que l'on imprime notre rythme parce qu'ils sont très rapides, très vifs au niveau des attaquants."