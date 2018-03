Un exploit que les Bordelais ont déjà accompli deux fois dans cette série lors des matches 2 et 5, en résistant, en s'accrochant et en faisant la différence dans la prolongation. Face à une armada grenobloise qui leur est sans doute intrinsèquement supérieure, les Boxers vont devoir à nouveau tout donner. Peter Valier l'attaquant girondin, sait ce qu'il faudra mettre sur la glace pour espérer atteindre la finale. "Du sacrifice, du caractère, du physique. On l'a vu ce n'est pas le talent. On ne met pas des beaux buts mais on arrive à gagner des matches. On sait ce qu'on a à faire."

Peter Valier et les Boxers connaissent la recette pour gagner à Pôle Sud. © Radio France - Arnaud Carré

"On a déjà gagné deux fois là-bas, lui répond en écho François Paquin. On sait ce que ça nous prend. Il faut juste répéter ce qu'on a fait de bien. On a confiance en notre équipe."

François Paquin : "On sait qu'on est capable de faire un résultat là-bas" Copier

Mais depuis son succès (2-3 ap) dimanche à Mériadeck, Grenoble tient sa proie et ne veut pas la lâcher. Au fil des matches, le leader de la phase régulière a usé son adversaire et s'apprête, devant son public, à porter l'estocade. "Ça va être un match engagé, assure l'attaquant isérois Guillaume Leclerc. Il n'y aura pas d'excuses. Ce sont de grands moments de hockey, on a hâte. Jouer à la maison, c'est quand même un avantage. On a le momentum. A nous de faire un gros match."

Guillaume Leclerc à la lutte avec Dominik Kramar. © Maxppp - Maxppp

Après avoir poussé Gap, le futur champion, au match 6 l'an dernier, les Boxers ont déjà fait mieux en amenant les Brûleurs de loups au bout de cette demi-finale. Il leur reste un match pour transformer cette série réussie en authentique exploit.