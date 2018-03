A égalité après les deux premiers matches de la série, les Boxers et les Brûleurs de loups se retrouvent mardi et mercredi à Bordeaux. Des retrouvailles qui s'annoncent musclées après la rencontre de samedi où la tension est montée d'un cran.

"C'est un vrai match de playoffs". Samedi soir, l'entraîneur bordelais Philippe Bozon n'a pas voulu s'étendre sur l'ambiance, souvent tendue et parfois électrique, de ce deuxième match à la patinoire de Pole Sud.

Entre des Brûleurs de loups qui voulaient confirmer leur victoire (5-3) de la veille et des Bordelais, frustrés de ne pas avoir montré leur vrai visage, on ne s'est pas fait de cadeaux.

Fin de match houleuse

"Entre deux grosses équipes, il y a de la tension, il y a des coups mais c'est normal, reconnaît le capitaine girondin Maxime Moisand. Je crois que les arbitres ont laissé assez jouer donc c'est pour ça que le match part un peu en sucette mais c'est une grosse série, il faut payer le prix pour aller en finale. Rien de surprenant."

Les Grenoblois n'ont pas digéré le but vainqueur de Maxime Sauvé. © Maxppp - Maxppp

L'arbitrage a fait beaucoup plus causer dans le vestiaire isérois notamment sur le but vainqueur de Maxime Sauvé, entaché, selon les Grenoblois, d'une faute préalable sur Guillaume Leclerc. "Je préfère quand les équipes gagnent le match, pas quand c'est à cause d'autres personnes", explique l'entraîneur Edo Terglav.

On le digère et on se retrouve mardi à Bordeaux pour le match 3 de la 1/2 finale !! #LerreurEstHumaine#BDLNationpic.twitter.com/j7jpwVxxyH — Bruleurs De Loups (@bruleursdeloups) March 10, 2018

La suite des aventures, ce sera mardi et mercredi à Mériadeck où Grenoble est venu s'imposer une fois (1-4) lors de la phase régulière. "Ça va faire du bien d'avoir l'appui du public, avoue Maxime Moisand, car celui de Grenoble a été très chaud. Ce sont des bonnes atmosphères, ça va être très tendu, on sait à quoi s'attendre mais c'est ce qu'on aime dans le hockey."