Ligue Magnus - demi-finales : Les Boxers de Bordeaux battus et à nouveau menés par Gap (4-0)

Les Boxers de Bordeaux ont chuté 4-0 à l'Alp'Arena de Gap, sur la glace des Rapaces. Une défaite qui oblige maintenant les Bordelais à un sans faute dans cette demi-finale des playoffs de Ligue Magnus.

Avantage Gap. Dans un match 5 qu'ils ont maîtrisé du début à la fin, les Rapaces ont dominé les Boxers et mènent 3-2 la série. En infligeant un "blanchissage" (pas de but encaissé) les Gapençais en ont peut-être même profité pour accentuer leur avantage psychologique sur une équipe bordelaise qui découvre les playoffs.

"C'est une défaite chez le favori, qui a l'avantage de la glace et une patinoire pleine et nous on subit" reconnait le manager des Boxers Stéphan Tartari. "On est dans le coup encore au début du 3e tiers, poursuit le manager, 1-0 c'est un score intéressant à l'extérieur parce qu'on peut vite les faire douter. Ils ont des occasions mais pas 50... Et une fois qu'on appris les 2e et 3e buts, peut-être qu'on commence à penser au match 6. Donc ça fait juste un point de plus pour eux, mais maintenant il faut gagner, sinon c'est les vacances !".

Stéphan Tartari : "Maintenant il faut préparer au mieux le match 6".

Les supporters ne lâchent rien

Ce match a été suivi par environ 150 personnes au cinéma Gaumont de Talence. Comme depuis le début des playoffs, le cinéma diffuse le match uniquement retransmis sur Internet, par la plateforme FanSeat. Des fans heureux de pouvoir se réunir pour suivre leur équipe quand elle ne joue pas à Mériadeck. Dans la salle pas de pop-corn ou de lunettes 3D, l'accessoire tendance c'est évidemment le maillot des Boxers. Et certains cumulent : maillot, écharpe, casquette.

Forcément le résultat et le déroulement du match n'ont pas aidé à faire grimper l'ambiance. Mais les supporters donnent déjà rendez-vous vendredi soir à la patinoire Mériadeck (20h15) pour le match 6. Et ils promettent de faire du bruit pour encourager les Boxers.