Ligue Magnus - demi-finales : les Boxers de Bordeaux dos au mur

Menés 3-2, les hockeyeurs bordelais n'ont plus le choix. Ils doivent gagner ce vendredi (20h15) face aux Rapaces de Gap pour égaliser et s'offrir un match décisif dimanche dans les Hautes-Alpes. La patinoire Mériadeck s'attend à une chaude soirée.

Les Boxers disputent ce vendredi le 55ème match d'une saison interminable. Mais ils n'ont aucune envie de partir en vacances. Car Bordeaux a pris goût aux playoffs et va tout donner pour s'offrir un weekend, voire une quinzaine supplémentaire.

La finale, les joueurs du manageur Stephan Tartari en sont loin. En ballotage défavorable, ils ont eu une journée pour digérer le blanchissage (4-0) subi mercredi à l'Alp'Arena et le voyage retour sur Bordeaux. Mais ils sont persuadés d'être capables de pousser les Rapaces au septième match.

Les Boxers comptent sur leurs supporters pour parvenir à leurs fins. Ils seront à nouveau 3500 dans les gradins d'une patinoire qui vibre depuis le début de saison ! "On sera tous derrière nos Boxers, s'enthousiasme Julien, on va gagner, on y croit et on ne lâchera jamais rien".

Les vacances ? Non merci !

Après avoir découvert la Ligue Magnus l'an dernier, avoir vu leurs "Boyz" monter dans la hiérarchie du hockey français, les supporters n'ont pas envie que les playoffs s'arrêtent.

Le peuple de Mériadeck est prêt pour une grande soirée de hockey. © Radio France - Thomas Coignac

"Ca fait plusieurs années qu'ils font plaisir à voir, reconnaît Stéphane qui a vécu les ambiances plus feutrées de la D1. On est vraiment sur une montée en puissance. Le projet est sérieux, concret. Tant qu'on prend du plaisir, on sera là. Quand il y a des bobos, quand il n'y en a pas. Franchement, c'est du gros kif."

Alors ils vont pousser, chanter, crier pour que cette soirée ne sera pas la dernière et que leurs Boxers puissent encore rêver de finale.