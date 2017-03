Ligue Magnus - demi-finales : les Boxers de Bordeaux égalisent face à Gap

En s'imposant (5-3) à l'Alp'Arena mercredi, les hockeyeurs bordelais ont repris l'avantage de la glace. Ce weekend à Bordeaux, ils auront l'occasion d'enfoncer le clou et de prendre une option sur la finale.

Cette fois, ils n'ont pas craqué. Mardi lors du match 1, les Boxers, qui tenaient le nul (2-2), avaient cédé devant la furia offensive des Rapaces pour s'incliner au final sur un score assez lourd (7-3).

Lors du deuxième match de la série, Bordeaux a eu la bonne idée de faire la course en tête (but du Finlandais Ilpo Salmivirta à la 3ème minute). Gap a réussit à deux reprises à recoller au score (1-1 puis 2-2) mais ne se remettra pas des deux buts signés Kevin Dusseau (25'28) et Vincent Kara (29'29) dans le second tiers.

Weekend électrique à Mériadeck

A 4-2, avec une défense qui avait retrouvé son assise et un engagement qui a empêché les Rapaces de mettre de la vitesse dans leur jeu, les Boxers tenaient leur proie. Et ne l'ont pas lâchée.

L'objectif d'aller chercher un succès à l'Alp'Arena est donc atteint. S'il ne garantit rien quant à une qualification pour la finale, il permet aux joueurs de Philippe Bozon de reprendre l'avantage de la glace et d'aborder en confiance la suite de la série avec deux matches à Mériadeck (samedi et dimanche à 18h) où l'ambiance s'annonce électrique.

Dans l'autre demi-finale, c'est aussi l'égalité parfaite entre Grenoble et Rouen qui se retrouveront ce weekend en Normandie.