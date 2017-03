Ligue Magnus - demi-finales : les Boxers de Bordeaux en quête d'exploit à Gap

Après être revenus à hauteur de leur adversaire, les hockeyeurs bordelais se présentent sans complexes ce mercredi (20h30) sur la glace de l'Alp'Arena pour le match 5 de la série. Avec l'espoir de refaire le coup de la semaine dernière.

2-2, palet au centre. Suite du feuilleton entre Gap et Bordeaux avec un cinquième match ce mercredi et, a minima, un sixième à venir vendredi en Gironde. Les Boxers ont déjà réussi leur pari de pousser le favori gapençais dans ses retranchements.

"On est là où on voulait être, rappelait le gardien Sebastian Ylönen après la victoire (3-2) décrochée dimanche. On leur met la pression. On sait que c'est une équipe qui patine super vite, à nous d'être plus agressifs pour les contrer et les ralentir un peu".

Bordeaux l'a déjà fait deux fois

La méthode est connue et Bordeaux l'avait appliquée à la perfection mercredi dernier. Les joueurs de Philippe Bozon avaient mis du cœur sur la glace pour couper les espaces, remporter les duels et s'imposer sans discussion cinq buts à trois. Un état d'esprit qui a permis aux Boxers de bien voyager tout au long de la saison.

L'entraîneur des Boxers Philippe Bozon. © Radio France - Damien Gozioso

Philippe Bozon : "C'est une attitude à avoir toute l'année" Partager le son sur : Copier

Alors Bordeaux peut-il le refaire ? La tension va monter d'un cran, l'entraîneur Luciano Basile va remobiliser ses troupes dans cette série qui s'étire et où chaque palet va valoir de plus en plus cher.

"Il faut se préparer physiquement et mentalement à se sacrifier, prévient l'attaquant canadien des Boxers Julien Desrosiers. Après, il n'y a pas de soucis, on a des joueurs de talent et c'est ce qui va faire la différence au final".

Vincent Kara et ses coéquipiers s'attendent à une nouvelle chaude réception chez les Rapaces. © Maxppp - MaxPPP

L'une des interrogations, c'est de savoir qui aura le mieux digéré les efforts d'un weekend à Mériadeck où les deux équipes se sont dépensées sans compter. "On a beaucoup puisé, avoue Sebastian Ylönen, d'autant qu'il fait très chaud ici à Bordeaux. Il faudra arriver frais, le plus possible, mercredi."

Privés de glace en ce début de semaine, les Bordelais sont partis dès lundi s'entraîner à Marseille. Ils y retourneront après la rencontre avec, ils l'espèrent, une troisième victoire en poche et l'opportunité de conclure la série vendredi devant leur public.