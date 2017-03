Ligue Magnus - demi-finales : les Boxers de Bordeaux au pied de la montagne Gap

Les hockeyeurs bordelais entament ce mardi (20h30) dans les Hautes-Alpes la première demi-finale de leur histoire. Conscients du niveau de l'adversaire mais déterminés à lui mettre des bâtons dans les patins.

Après avoir bien négocié son duel avec Lyon (4-1), Bordeaux a dû attendre vendredi soir pour connaître le nom de son adversaire. Il a hérité de Gap, premier de la phase régulière, et impressionnant de facilité en quart de finale face à Epinal (4-0 avec 19 buts marqués).

Les Boxers attaquent ce dernier carré dans la position de l'outsider. Mais ils ont bien l'intention de montrer que leur présence n'a rien d'un hasard. "Depuis le début de la saison, on se dit 'Pourquoi pas nous?', avoue le capitaine Maxime Moisand. On a vu qu'on était capable de faire de sacrés matches contre les grosses équipes. On sait que ça va être une grosse bataille. Ils ont été impressionnants et, dans leurs têtes, ils sont plus prêts que nous pour les playoffs. Nous on a alterné le bon et le moins bon mais si on trouve cette constance, on va pouvoir leur faire du mal".

Maxime Moisand : "Pourquoi pas nous?" Partager le son sur : Copier

Bordeaux peut se targuer d'un bilan équilibré (deux victoires, deux défaites) face au patron de la phase régulière mais, après une entame laborieuse, les Rapaces sont montés en puissance. Ils sont venus s'imposer à Mériadeck (3-1) en janvier avant, un mois plus tard, de donner une petite leçon (5-0) à l'élève bordelais.

Les Boxers devront avoir plus faim

Mais à l'heure des retrouvailles, les compteurs sont remis à zéro et au bout d'une saison interminable, c'est l'envie qui risque de faire la différence. "Gap ne va rien lâcher du début à la fin, annonce l'attaquant Julien Desrosiers. Ça va se jouer à la volonté, au courage, il faut que tout le monde soit prêt à ça. Ça va être une série assez longue et très difficile. Il faut avoir plus faim que l'adversaire".

Julien Desrosiers : "Avoir plus faim que l'adversaire" Partager le son sur : Copier

Après le hérisson lyonnais, les Boxers s'attaquent à un adversaire qui pratique un hockey plus ouvert mais aussi plus rapide et plus physique. Il va donc falloir tenir la distance. "Ils ont plié leur quart en une semaine, rappelle le gardien Sebastian Ylönen. Mais on a eu deux jours de congés, on s'est rafraîchi les idées mentalement. On est prêts, il y a encore beaucoup d'essence dans le moteur".

Le défenseur Kevin Dusseau et les Boxers aimeraient ramener une victoire de Gap. © Maxppp - MaxPPP

Gap bénéficie de l'avantage de la glace et recevra donc les deux premiers matches ces mardi et mercredi dans une Alp'Arena où les Boxers s'attendent à une chaude réception. "Les spectateurs sont vraiment collés à la glace, explique le gardien, un peu comme en NHL. Ça n'arrête pas de chanter, c'est bruyant. Il va falloir s'accrocher mentalement, on va sûrement se faire insulter par les supporters mais on commence à être habitués. Il faut au contraire en tirer une force pour aller chercher des matches là-bas."

Sebastian Ylönen : "Les spectateurs sont vraiment collés à la glace" Partager le son sur : Copier

Une victoire suffirait amplement aux Boxers avant de retrouver Mériadeck le weekend prochain (match 3 samedi, match 4 dimanche) et de continuer à rêver de finale.