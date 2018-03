Adieu à la finale pour les Boxers de Bordeaux : l’équipe s’est inclinée à Grenoble ce mardi soir face à des Brûleurs de Loups redoutables. Les Boxers échouent comme l’année dernière en demi-finale de la Ligue Magnus, mais cette fois ils seront allés jusqu’au septième et dernier match.

“Une frustration”

Les Bordelais avaient pourtant ouvert le score mais le coup du sort s’est acharné contre eux. Un poteau a empêché le 2–0. Les grenoblois en ont profité pour égaliser et distancer leur adversaire. Score final : 7–3. Une “frustration” pour le capitaine des Boxers, Maxime Moisand : “On aurait pu conclure à la maison. On a loupé le coche. On perd encore une fois en demi-finale. On aurait aimé plus.”

Pour l’entraîneur des Boxers, Philippe Bozon, le match était un vrai challenge : “On a cru en nos chances. On a donné du fil à retordre à une grosse équipe qui a un budget bien plus important que le nôtre. C’est un niveau au-dessus de nous mais cn a rivalisé quand même toute la série.”

La finale opposera Grenoble à Rouen dans un premier match vendredi prochain.