Revenus à égalité à l'issue d'un deuxième match houleux, les hockeyeurs bordelais retrouvent les Brûleurs de loups ce mardi (20h) et comptent sur le peuple de Mériadeck pour prendre l'avantage dans une série qui pourrait être plus serrée que prévu.

Un partout, palet au centre. Après une phase régulière en dents de scie, les Boxers montrent les crocs. Un effectif enfin au complet, des joueurs revanchards et un titre à aller chercher. Le gardien Ronan Quemener l'assure, Bordeaux a retrouvé du mordant.

"On a éliminé Gap 4-0. Même si les matches étaient serrés, ça n'est pas sorti de nulle part. Là on vient de prendre une victoire à Grenoble qui a dominé la saison régulière assez largement. On est là pour défendre très chèrement notre peau."

Hausse des températures annoncée sur la glace de Mériadeck

Les deux premières rencontres à Pole Sud ont montré que les Bordelais avaient les armes pour rivaliser. "Au premier match, poursuit le gardien, on manqué un peu de rythme après dix jours de pause et un peu de rigueur défensive. Samedi, on a bien réagi. On a été très présents physiquement et ça les a dérangés. Il faut qu'on continue comme ça."

Ronan Quemener, impérial dans sa cage depuis le début des playoffs. © Maxppp - Maxppp

Ronan Quemener : "La température ne risque pas de redescendre" Copier

Ce mardi soir, il va faire chaud, très chaud, sur la glace de Mériadeck, trois jours après un match houleux, tendu et remporté par les Bordelais sur un but que les Grenoblois n'ont toujours pas digéré. "Ce sont les playoffs et il faut montrer qui est celui qui a le plus de caractère, rappelle Ronan Quemener, le hockey c'est un sport de contact. Il y a eu beaucoup d'intensité et d'agressivité. Grenoble va venir ici pour gagner, la température ne risque pas de redescendre."

Samedi, les mots doux et les insultes ont volé, les Brûleurs de loups arrivent remontés mais les Boxers sont prêts assure l'attaquant canadien Maxime Sauvé, l'homme qui a offert la victoire samedi en prolongation. "On est costauds, on a du caractère et on fait notre place. Mardi il va falloir faire du bruit et jouer 'très lourd', se concentrer sur notre partie, garder notre sang froid et ça va bien aller. On va les avoir."

Le Canadien Maxime Sauvé se réjouit de retrouver les "partisans" de Mériadeck. © Radio France - Arnaud Carré

Dans cette demi-finale qui risque d'être plus serrée que prévu, chacun détail risque de compter. Comme la ferveur d'un public girondin qui a deux jours pour se faire entendre et rapprocher ses Boxers d'un grand bonheur.