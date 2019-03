Ligue Magnus : giflés (0-4) par Amiens, les Boxers de Bordeaux ratent le coche

Par Arnaud Carré, France Bleu Gironde

Plus frais et plus réalistes, les Gothiques sont venus ce dimanche à Mériadeck arracher un match 7. Pour aller en demi-finale, les hockeyeurs bordelais vont devoir de nouveau aller s'imposer en Picardie mardi.