Hockey - Ligue Magnus : Jasunovs quitte les Boxers Bordeaux en cachette

Arrivé il y a quinze jours pour renforcer l'attaque de des hockeyeurs les Boxers Bordeaux, le suédo-letton Viktor Jasunovs a profité du déplacement de l'équipe à Amiens mardi dernier pour récurérer ses affaires et prendre la poudre d'escampette. Sans avertir le club.

Quelle mouche a piqué Viktor Jasunovs ? Le jeune attaquant de 21 ans a quitté les Boxers de Bordeaux sans le moindre mot d'explication annonce le club sur son site internet. Il n'était là que depuis deux semaines.

Arrivé en janvier, il avait disputé un match à Briançon avant de se déclarer malade. Une semaine plus tard, alors que l'équipe était partie jouer à Amiens, le joueur est revenu à la patinoire Mériadeck pour vider son casier et filer à l'Anglaise.

Un départ que Stephan Tartari a en travers de la gorge. "Ils nous a plantés ! Et il ne jouera donc plus pour les Boxers de Bordeaux. J’ai cru qu’il s’agissait d’une plaisanterie. Mais non, c’est la vérité", peste le manageur sur le site internet du club.