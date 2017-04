Ligue Magnus : le défenseur canadien Patrick McEachen, première recrue des Boxers de Bordeaux

Après plusieurs prolongations et les premiers départs annoncés, les Boxers de Bordeaux tiennent leur première recrue : le défenseur canadien Patrick McEachen. Il jouait cette saison à Gap.

La saison 2017/2018 se prépare doucement mais surement pour les Boxers de Bordeaux qui égrainent à un rythme régulier la composition de leur futur groupe. On apprend ce mercredi l'arrivée de Patrick McEachen, canadien de 26 ans, en provenance de Gap. Le défenseur a d'ailleurs inscrit 2 buts (7 points au total) lors des matchs de 1/2 finale face aux Boxers, avant de remporter la Ligue Magnus avec les Gapençais. Il a signé un contrat de deux ans avec les Boxers de Bordeaux.

Les premières annonces des Boxers de Bordeaux sur la saison 2017/2018 étaient attendues ou, au moins, ne constituaient pas d'énormes surprises. On a ainsi appris d'abord les renouvellements de Sébastien Ylönen, Jonathan Janil et Julien Desrosiers, la prolongation du coach Philippe Bozon et de son assistant Tommy Hartogs, mais aussi les départs des "historiques" Francis Charland et Andrey Esipov.