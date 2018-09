Nice, France

Pour leur troisième saison consécutive en Ligue Magnus, les Aigles de Nice ont entamé l'exercice 2018/2019 de la meilleure des manières. Les joueurs de Stan Sutor se sont imposés à Chamonix (2-3) lors de la première journée de championnat. Ce lundi soir, les hockeyeurs niçois retrouvent la patinoire Jean Bouin face à Strasbourg (20h).

"On est beaucoup de nouveaux joueur. On a hâte de découvrir l'ambiance, s'enthousiasme l'attaquant québécois Frédéric Bergeron. De ce que disent les gars, ils assurent que nos partisans sont très bruyants et toujours derrière nous pour nous transmettre l'énergie nécessaire pendant les moments difficiles d'un match."

Intraitable à domicile

L'ambition du Nice Hockey Elite est d'être intraitable à Jean Bouin. La saison passée, durant la phase régulière de Ligue Magnus, les Aigles ne se sont inclinés que 7 fois en 22 matchs à domicile. "Il faudra garder ça, assure le défenseur azuréen Quentin Mahier. C'est important de gagner pour nos supporters, pour les inciter à venir nous encourager. Même pour nous c'est plus stimulant de gagner à la maison."