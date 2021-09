Ligue Magnus : les Aigles de Nice veulent prendre leur envol à Jean-Bouin

Il y a plus simple que de recevoir le champion de France en titre et favori à sa propre succession pour lancer sa saison. C'est le défi qui attend les Aigles de Nice ce vendredi soir à la patinoire Jean-Bouin de Nice (20h30). Battus d'une courte tête à Mulhouse (4-3) mardi en ouverture de la Ligue Magnus, les hommes de Stanislav Sutor savent qu'ils devront encore ferrailler cette saison pour se faire une place dans le Top 8 qualificatif pour les playoffs.

Retour des supporters à Jean-Bouin !

Avec un des plus petits budgets de la ligue, Nice compte sur sa stabilité pour faire mieux que la saison dernière. 9e d'un championnat sans playoff en raison du calendrier perturbé par la crise sanitaire, Nice a déçu l'an dernier. Mais compte sur le retour de ses supporters à Jean-Bouin, après un an et demi d'absence, pour bousculer n'importe quelle équipe et refaire le coup de 2019, quand les Aigles avaient atteint pour la première fois de leur histoire les quarts de finale en Magnus. Les places sont mises en vente à partir de 7 euros pour ce match et vous pouvez aussi vous abonner pour la saison pour 150 euros.