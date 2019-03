Ligue Magnus : les Boxers de Bordeaux ont un patin en demi-finale

Vainqueurs vendredi (3-4) et pour la deuxième fois de la série au Coliseum, les hockeyeurs bordelais ont l'occasion dimanche (18h30) à domicile face aux Gothiques d'Amiens de valider leur billet pour une troisième demi-finale consécutive.

La joie d'Andrew Johnston, auteur du premier but bordelais vendredi.

Bordeaux, France

La défaite de mercredi à Mériadeck, la blessure de Julien Desrosiers, la suspension de Jonathan Lessard. On ne peut pas dire que les voyants bordelais étaient au vert avant de revenir en Picardie pour le match 5.

Mais ces Boxers ont du caractère. Rapidement devant grâce à Johnston et Valier (0-2, 11ème), Bordeaux voit son adversaire recoller juste avant la pause (2-2) mais trouve les ressources pour reprendre deux fois l'avantage. D'abord par Terrier puis par Barbero à dix minutes de la fin après une nouvelle égalisation amiénoise. Et malgré la sortie sur blessure du gardien Clément Fouquerel.

Plier l'affaire dimanche

"Je suis très fier de l'équipe, explique le coach Philippe Bozon, de sa réaction. On a su garder notre focus sur le match. Vraiment c'est mérité. Honnêtement on a été meilleurs qu'Amiens. Les garçons se sont vraiment bien battus et ils sont récompensés."

Philippe Bozon espère vivre une troisième demi-finale d'affilée à la tête. © Maxppp - Maxppp

Philippe Bozon : "Dimanche ce sera une autre histoire" Copier

Les Bordelais mènent donc la série (3-2). Reste le plus dur, conclure dans une patinoire Mériadeck qui sera bouillante dimanche. "On a assez d'expérience dans les playoffs depuis quelques années à Bordeaux, poursuit l'entraîneur qui partira en fin de saison, pour savoir que rien n'est acquis. C'est une autre histoire dimanche. Il va falloir se concentrer sur le fait de faire un bon début de match."