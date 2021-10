Ligue Magnus : les Boxers de Bordeaux veulent profiter de l'élan

Un budget en baisse, un effectif rajeuni, six défaites en autant de matches de préparation...Beaucoup promettaient le pire aux Boxers de Bordeaux. Après six journées, les voilà dauphins de Grenoble.

Ligue Magnus – Boxers de Bordeaux : « On a été prudent » explique le président

Un court revers (3-2) chez le champion Rouen et un succès arraché en prolongation (2-1) face à Mulhouse ont donné confiance à l'équipe. "Les têtes étaient basses, à l'entraînement ça travaillait mais il y avait moins de sourires", reconnaît le manageur Stephan Tartari qui a vu en quelques semaines l'atmosphère du vestiaire se transformer. "Il y a une dynamique, du plaisir, des échanges mais on sait que ce ne sont que six matches."

On a trouvé cette identité et cette âme. On va essayer de la garder le plus longtemps possible.

Dans ce marathon de 44 journées, les Boxers se félicitent d'avoir déjà rangé 14 points dans la besace. "Nous on regarde les équipes du bas de classement, poursuit celui dont le fils incarne la relève sur la glace, l'objectif reste de se maintenir. Mais on propose du jeu intéressant, les gens se régalent à voir les jeunes et les anciens mouiller le maillot et on voit une équipe soudée qui prend du plaisir."

Impression confirmée par le défenseur Maxime Moisand, au club depuis 2016. "L'état d'esprit n'est pas du tout le même. Avant on avait une équipe un peu plus brillante avec des ambitions. Mais parfois il peut y avoir des guerres d'égo, pas forcément la volonté de travailler ensemble. Aujourd'hui chacun travaille pour l'autre."

Le match face à Mulhouse, remporté en prolongation, a servi de déclic. © Maxppp - Maxppp

A 31 ans, l'ex-international n'est pas dupe et sait qu'il y aura des temps plus faibles dans la saison. Mais en attendant, il savoure. "J'arrive vers la fin de ma carrière, je n'ai pas d'ambitions personnelles. En revanche, j'ai envie d'avoir de belles aventures humaines. Et encadrer des jeunes, essayer de les faire progresser, les voir se donner...On a trouvé cette identité et cette âme. On va essayer de la garder le plus longtemps possible."

Une victoire ce vendredi face à Briançon, chez qui ils l'ont emporté (5-2) il y a deux semaines, permettrait aux Boxers de prolonger le plaisir.