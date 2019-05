Limoges : 900 concurrents dans le grand bain pour les championnats de France des sports subaquatiques

Limoges, France

Près de 900 compétiteurs venus de toute la France se retrouvent à Limoges à partir de ce vendredi, pour les championnats de France des sports subaquatiques. Quatre épreuves sous-marines sont représentées durant les trois jours de compétition, jusqu'à dimanche : l'apnée, la nage avec palmes, la plongée sportive en piscine et le tir sur cible. Elles seront réparties entre l'Aquapolis et la piscine de Beaublanc et l'entrée sera gratuite pour les spectateurs, afin de faire découvrir ces sports méconnus à un maximum de personnes.

C'est la première fois que ces championnats de France des sports subaquatiques se déroulent en Nouvelle-Aquitaine. Une aubaine pour le comité Haut-Viennois de la Fédération Française d'études et de sports sous-marins (FFESSM) qui compte 600 licenciés et qui espère développer la pratique de ces disciplines, "même si on est un peu loin de la mer" reconnait Aurélien Lazeiras, président du comité départemental de la FFESSM.

La nage avec palmes s’apparente à la nage des sirènes et des dauphins. - © E. Traverso

Admirer... et donner envie de se jeter à l'eau

L'une des disciplines les plus impressionnantes à voir ce week-end, c'est la nage avec palme, aussi appelée "nage des dauphins ou des sirènes". Elle compte déjà des adeptes à Limoges, surtout des femmes et ça en met plein les yeux précise Aurélien Lazeiras, président du comité départemental de la fédération française d'études et de sports sous marins. "C'est comme de la natation mais fois 10 ! _Ce sont de véritables hors-bord, on a les vagues derrière et ça donne effectivement un physique de dauphin ou de sirène._"

Les meilleurs apnéistes peuvent rester de longues minutes sous l'eau. - © Unlimited Prod / FFESSM

Quant aux fans du grand bleu, ils retiendront leur souffle devant les épreuves d'apnée. Mais souvent celle qui interpelle le plus, c'est le tir sur cible :"une sorte de biathlon sous-marin" explique Sébastien Allègre, le directeur de ces championnats de France des sports subaquatiques. "On s'immerge avec une arbalète, comme un fusil de pêche sous-marine, puis au bout d'une distance en apnée de quelques mètres, on vise une cible immergée." Le tir sur cible est la seule des quatre disciplines de ces championnats qu'il n'est pas encore possible de pratiquer en club à Limoges, mais ça devrait venir. En attendant, les clubs haut-viennois alignent une dizaine de leurs pratiquants sur les autres épreuves.

Demandez le programme !

Les épreuves d'apnée, apnée, nage avec palmes et tir sur cible se déroulent à l'Aquapolis de Limoges, à partir de 9h ce vendredi matin. La compétition de plongée sportive en piscine débute samedi à 10h et se tient dans la piscine municipale de Beaublanc, spécialement chauffée pour l'occasion, trois semaines avant son ouverture officielle pour la saison estivale. L'entrée est gratuite pour les spectateurs. Des écrans géants sont aussi prévus au bord des bassins, pour une immersion totale.