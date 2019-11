"Limoges : un vrai rendez-vous pour le tennis féminin mondial" pour le directeur de l'Open BLS de Limoges

Limoges, France

Le cru 2019 du tournoi de tennis de Limoges s'annonce exceptionnel selon les organisateurs qui se targuent d'avoir "le plateau le plus relevé" jamais vu à ce niveau. Pour ce rendez-vous rebaptisé cette année Open BLS de Limoges, en raison d'un changement de partenaire principal, la dotation globale de 125.000 $ va attirer 16 joueuses du Top 100 mondial, du 15 au 22 décembre au Palais des Sports de Beaublanc. La mieux classée est la Russe Ekaterina Alexandrova (n°42), qui a remporté deux fois ce tournoi (2016 et 2018) et qui vient remettre son titre en jeu.

Trois françaises championnes du monde attendues sur les courts

Parmi les joueuses qui devraient être les plus soutenues par le public Limougeaud, il y a Caroline Garcia, Alizée Cornet et Pauline Parmentier, récemment sacrées championnes du monde de tennis après la victoire de la France en finale de la Fed Cup. Une autre française va aussi créer l'événement, puisque Tatiana Golovin bénéficie d'une Wild Card pour participer à son tournoi. Elle a repris la compétition il y a quelques semaines après une interruption de carrière de 11 ans, liée à une maladie inflammatoire du dos.

Un rendez-vous sportif mondial qui booste l'économie locale

Malgré un calendrier décalé cette année, pour permettre aux joueuses françaises de rentrer d'Australie, le directeur du tounoi se veut encore plus ambitieux pour cet Open BLS de Limoges. Pascal Biojout compte sur la proximité avec les fêtes de fin d'année et les vacances pour attirer encore plus de spectateurs au Palais des Sports de Beaublanc. L'an dernier, plus de 12.000 personnes ont assisté aux matchs. Près de 3.000 personnes ont également fréquenté les salons d'affaires du tournoi, qui sont de plus en plus prisés durant la semaine de compétition. L'Open BLS de Limoges est ainsi un rendez-vous sportif et une vitrine mondiale, autant qu'un lieu de rendez-vous destiné à booster l'économie locale.