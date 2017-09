Lion 2017 : des courses le matin qui changent la donne pour les organisateurs

Le semi-marathon du Lion a lieu ce dimanche (24 septembre). Et cette année, pour la première fois depuis 1986, les courses auront lieu le matin, ce qui demande un peu plus d'anticipation pour les organisateurs.

La 34ème édition du Lion aura lieu ce dimanche (24 septembre), avec une nouveauté cette année : les courses auront lieu le matin. Et pour les organisateurs, cela change la donne, mais aussi pour certains professionnels et certains habitants.

Les bénévoles vont d'abord devoir se lever plus tôt, tout comme le maire de Vieux-Charmont. Henri-Francis Dufour va devoir installer les barrières de sécurité et donner le top départ de la Féline (course féminine de 5 km) à 9h15.

Passe-droit pour les infirmières

Comme chaque année, la circulation sera interdite sur le parcours. Mais certaines professions auront des dérogations. Ce sera le cas des infirmières qui font leurs visites à domicile le matin plutôt que l'après-midi. Elles auront un passe-droit qu'elle montreront à la police et qui leur permettra de passer les barrières de sécurité.

Accès modifié pour les magasins ouverts le dimanche

Enfin si vous avez prévu d'aller faire vos courses ce dimanche matin dans les magasins ouverts qui sont situés sur le parcours, il vous faudra prendre vos dispositions. Y aller à pieds ou faire un détour. A Sochaux par exemple, si vous voulez aller à Intermarché et que vous n'êtes pas du bon côté du parcours, vous devrez rejoindre le supermarché par l'autoroute puis y accéder par Vieux-Charmont.

Programme du Lion 2017 :

Féline (5km) : départ à 9h15 de Vieux-Charmont

10 km : 9h30 de Châtenois-les-Forges

10 km joëlette : 9h35 de Châtenoir-les-Forges

Semi-marathon : 10h de Belfort

L'arrivée se fera cette année à la Roselière à Montbéliard. France Bleu Belfort Montbéliard y sera en direct.