Lisa Barbelin et Caroline Lopez, deux archères lorraines en quête d'or aux championnats du Monde

Pour décrocher l'or ! Les deux archères lorraines, Lisa Barbelin et Caroline Lopez, sans oublier la Francilienne Audrey Adiceom, viseront la première place, ce vendredi, lors de l'épreuve par équipe des Mondiaux de tir à l'arc organisés à Berlin . Première étape : battre dès 14h30, en demi-finale, les Pays-Bas. En 2021, lors des précédents championnats du Monde, les Bleues avaient obtenu le bronze dans cette catégorie.

ⓘ Publicité

Gérer le vent

Depuis jeudi, à Berlin et cela devrait encore le cas encore aujourd'hui, les archères françaises doivent aussi lutter contre les éléments. Comme en France, il pleut et le vent souffle fort. Alors comment ne pas trop souffrir des caprices d'Éole ? Originaire de Cheminot , entre Metz et Nancy, la benjamine de l'Equipe de France, Caroline Lopez, seulement 19 ans, nous livre ses secrets : " prendre le maximum d'informations et tirer de façon intelligente ! "

loading

Chez les Lopez, le tir à l'arc c'est une affaire de famille

Tout à commencé en 2011, sur un stand de tir à l'arc de Pont à Mousson pour Caroline Lopez. Elle n'a que 7 ans et elle a tout simplement imité ses parents : " Mon père et ma mère se sont rencontrés en faisant du tir à l'arc. Ils se sont mariés avec des arcs, donc la suite logique, c'était de faire du tir à l'arc ! ".

Après avoir intégré le pôle régional il y a 6 ans, et remporté ensuite quelques titres mondiaux chez les jeunes, l' archère de Cheminot a rejoint en septembre dernier l'INSEP de Paris, où elle tire chaque semaine des milliers de flèches à l'entraînement. Et ce que Caroline Lopez vise, ce sont bien entendu les JO de Paris dans un an : " La sélection olympique pour Paris n'est pas encore déterminée. Les places seront chères. Il n'y a que 3 places en équipe de France et tout se jouera en septembre et en janvier prochain. "

Pour faire partie de ce rêve olympique, l'archère mosellane a même décidé de mettre en parenthèse pendant un an ses études d'histoire. Et pour relâcher la pression, Caroline Lopez met encore ses mains à contribution : " je fabrique beaucoup de choses avec mes mains. J'ai fait de la sculpture, de la peinture. Cela me permet de vider la tête et c'est utile aussi dans la pratique de mon sport ".

Passionnée aussi de flûte traversière, Caroline Lopez nous a promis, en cas de sacre mondial par équipes, ce vendredi, en Allemagne, une petite impro avec l'autre mosellane de l'équipe de France, Lisa Barbelin, qui joue elle du piano.

À lire aussi La Lorraine Lisa Barbelin championne d'Europe de tir à l'arc en intérieur

Ce jeudi, dans le concours individuel, Caroline Lopez a été éliminée au 3e tour par la Mexicaine Alejandra Valencia. Lisa Barbelin, elle, s'est fait sortir dès le 2e tour, par une archère indienne.