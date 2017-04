LIVE - Les 6 Heures de Silverstone

Beaucoup d'enjeux dans cette première course du championnat du monde d'endurance ! Toyota prête à redorer son blason face à l'invincible Porsche en LMP1 ? Alpine est-elle capable de rééditer ses exploits de 2016 en LMP2 ? Ford ou Ferrari en GT ? Suivez les événements en direct grâce à ce LIVE !

Les qualifications hier sous le soleil (et donc sur piste sèche) ont donné un premier aperçu des rapports de forces. Toyota a surclassé Porsche en LMP1 avec un chrono canon de près de trois secondes plus rapide que l'ancienne référence en LMP1. Il est vrai que le constructeur japonais a l'avantage d'un kit aéro mieux adapté au tracé anglais. En LMP2, moins d'une seconde d'écart entre les cinq premiers. Avec l'Alpine en deuxième position. Mais autant chez les Bleus que chez les adversaires, cette course est appréhendée parce que personne ne maîtrise la dégradations des pneus consécutive au bouleversement du règlement moteur. Suspense total à partir de 13 h (heure française) lorsque le départ des 6 Heures de Silverstone donnera le coup d'envoi de la saison 2017. Les titres mondiaux de Porsche (LMP1) et Alpine (LMP2) seront difficile à défendre !