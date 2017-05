LIVE : les 6 Heures de Spa-Francorchamps

Le redoutable circuit de Spa-Francorchamps accueille la deuxième course de la saison du championnat du monde d'endurance. Le duel Porsche-Toyota s'annonce indécis en LMP1 et Alpine vise au minimum un podium en LMP2. Vivez les principaux événements de la course dans ce Live régulièrement réactualisé.

QUALIFICATIONS : On attendait Toyota et c'est Porsche qui s'est imposé hier après-midi ! La 919 Hybrid n°1 a obtenu la pole-position en 1'54"097. Ce qui permet à André Lotterer, l'ex-pilote Audi, de signer sa première pôle avec Porsche. Les Toyota n°7 et 8 n'ont pas profité de leur avantage aérodynamique et ont dû se contenter des deuxième et quatrième places, à un peu moins d’une seconde. La petite surprise du côté des TS050 japonaises c’est le 3e chrono réalisé par la n°9 alors qu’elle est équipée du kit aéro « faible trainé » dédié aux 24 Heures du Mans ! La course s’annonce indécise dans cette catégorie, peut-être dans la continuité de l'édition précédente fertile en rebondissement !

En LMP2 la qualification a été incroyablement serrée, avec seulement 2/10e d’écart entre les quatre premiers ! Le G-Drive Racing s’est imposé devant les Alpine n°36 et 35 et la Manor pilotée par Jean-Eric Vergne, l’ex titulaire Toro Rosso en F1. La course s’annonce âpre en ces quatre flèches… qui ont distancé le reste de la meute de près d’une seconde ! Parmi ces poursuivants il y a les trois écuries classées sur le podium à Silverstone.

En GT : la Ferrari n°71 a raflé la pôle devant deux Ford GT 40 et l’autre F 488. La course devrait se jouer entre les Italiennes et les Américaines. Pour l’instant Porsche semble un peu en retrait avec sa nouvelle 911 RSR, en tout cas en vitesse pure lors des qualifs.

La Toyota n°8 en tête du championnat après sa victoire à Silverstone - Toyota Gazoo Racing

CONTEXTE : Pour la première fois depuis 2014 Toyota s’est imposé lors de la première manche de la saison. Mais à Silverstone la TS050 Hybrid n’a pas eu la vie facile face à des Porsche rapides et d’une fiabilité absolue. Les 6 Heures de course se sont achevée sur un écart de 6… secondes entre les deux premiers ! En LMP2 Alpine a très longtemps survolé la course mais une neutralisation a ruiné les 50 secondes d’avance de la marque normande. Puis des soucis de boîte de vitesse ont perturbé une course très frustrante pour la marque normande, classée seulement 4e. A Spa elle va chercher son premier podium de la saison avec cette fois deux voitures au départ.