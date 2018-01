Corse, France

Le top départ du 61 ème Tour de Corse Automobile sera donné dans trois mois. La manche française du championnat du monde des rallyes, le fameux WRC, se déroulera du 5 au 8 avril et s’annonce particulièrement passionnante. Avec le retour d’un grand nom de cette discipline.

Le Tour de Corse 2018 se déroulera du 5 au 8 avril - WRC

C’est sans aucun doute le meilleur volant français en rallye de ces dernières années, Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde entre 2004 et 2013, quatre fois vainqueur du Tour de Corse, son épreuve fétiche, s’apprête à faire son grand retour.

Le pilote alsacien s’était retiré au sommet de sa gloire il y a cinq ans, il reviendra donc en cette année 2018, sur Citroën encore et toujours, mais pour seulement trois épreuves du championnat du monde : la Catalogne, le Mexique et la Corse.

Un retour "logique"

« C’est un rallye que j’aime beaucoup. A partir du moment où j’ai décidé de faire quelques rallyes c’était clair que c’était l’un des rallyes que j’avais envie de faire, parce que _c’est un beau rallye, c’est le rallye de France_. J’ai toujours aimé les rallyes asphalte, ça paraissait assez logique pour moi. »

D’autant, faut-il le rappeler, que la Corse lui a déjà porté bonheur.

« Mon premier titre de champion du monde en 2004 c’était à l’arrivée de la spéciale d’Agosta, » se souvient le pilote, « donc ça reste clairement un souvenir incroyable ».

Sébastien Loeb, « un souvenir incroyable » Copier

Alors Sébastien Loeb au volant de sa Citroën viendra-t-il faire de l’ombre à celui qui lui a succédé dans le cœur des amateurs de rallye en France, Sébastien Ogier, qui lui pilotera une Ford ?

Pas question de s’emballer du côté du pilote alsacien.

Piloter pour le plaisir

« Moi, je reviens juste pour faire quelques courses, principalement pour mon plaisir, ça me plait de regoûter aux sensations du rallye. Mais de là à vouloir rivaliser c’est un peu tôt. Je vais déjà rouler comme je le sens, je vais me faire plaisir et puis on verra bien. Je n’ai peut-être pas la voiture la plus facile à conduire mais en performance elle a l’air pas mal » s'amuse Sébastien Loeb.

Sébastien Loeb, « je vais me faire plaisir et on verra bien… » Copier

La présence de Sébastien Loeb viendra de toute façon donner un peu plus de piment et d’attractivité à un tour de Corse 2018 qui créait déjà l’événement, avec son changement de parcours et son grand départ de Bastia