Loire : Andrézieux-Bouthéon dans les starting-blocks pour Paris 2024

Avant la flamme olympique qui annoncera les jeux de Paris 2024, il y a les drapeaux olympiques et paralympique. Ils font le tour de la France en ce moment, et ils sont passés par Andrézieux-Bouthéon. Une ville qui attend de pied ferme les JO de 2024.

Les Jeux Olympiques de Paris, c'est dans moins de trois ans, et les organisateurs veulent déjà faire monter la mayonnaise. Ce mercredi 480 collégiens de la Loire étaient réunis au complexe des sports d'Andrézieux-Bouthéon. Pour découvrir le basket, l'athlétisme, admirer les drapeaux olympiques et paralympiques de passage et signer quelques autographes.

Notamment auprès de Thierry Rey. L'ancien judoka, champion olympique en 1980 à Moscou, fait maintenant partie de l'organisation de Paris 2024. Venu motiver les jeunes, il est reparti impressionné par le dojo d'Andrézieux-Bouthéon. "Le dojo, que ce soit pour le judo ou le karaté, c'est un truc de dingue!"

Objectif : séduire des délégations

Un dojo, une salle de basket, un stade de foot, une piste d'athlétisme. Pour ses 10 000 habitants, Andrézieux-Bouthéon est suréquipée du point de vue sportif. Et ça n'est pas terminé. Les travaux du stand de tir touchent à leur fin. Reste maintenant à préparer des conditions d'accueil idéales pour d'éventuelles délégations. "On a un projet de logement, explique Cyril Chapot, adjoint à la mairie en charge du sport. Ca serait sur l'ancienne gendarmerie, qui va être délocalisée parce qu'ils vont avoir un nouvel équipement d'ici deux ans."

Officiellement, Andrézieux-Bouthéon n'est pas base arrière des JO de Paris 2024, ni centre de préparation. Mais la ville suscite déjà des convoitises. Certaines délégations pensent déjà à visiter la ville. L'équipe de judo du Panama a déjà pris rendez-vous.

Qui accueillera qui, tout le monde sera fixé 300 jours avant le début des Jeux. A un peu plus de mille jours des jeux de Paris, Andrézieux-Bouthéon attend, sans se morfondre. 17 autres collectivités de la Loire sont candidates à accueillir des délégations de sportifs pendant l'été 2024.