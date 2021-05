Loire : le sport départemental entre dans l'ère numérique avec le Challenge sport nature 42

Plusieurs parcours à réaliser autour des villages sport nature de la Loire, grâce à l'application Strava : c'est l'idée du "Challenge sport nature 42" dont le département lance la première édition à partir de ce 8 mai. La grande nouveauté c'est donc ce format à moitié numérique avec une collecte des performances par une application tierce.

Chronométrez-vous vous-mêmes sur les parcours du "Challenge sport nature"

Tous les sportifs connaissent bien Strava, une application de mesure de performance devenu très populaire. Elle est au cœur du Challenge sport nature 42 que lance le département de la Loire, afin de répondre aux exigences de la crise sanitaire. Pour les trois catégories de trail, VTT et handisport, sont ainsi définis plusieurs parcours à réaliser en un nombre de jours donnés. Il est possible de refaire le parcours afin d'améliorer son temps.

Il suffit de s'inscrire sur l'application, de chercher le groupe "Challenge sport nature 42", puis de s'abonner gratuitement pour voir les segments retenus. "On a fait en sorte que les gens ne se croisent pas, par rapport au contexte sanitaire, indique Jean-Yves Bonnefoy, vice-président en charge des sports au département. A la fin, on prendra les dix meilleurs temps pour organiser les finales, à Usson-en-Forez, les 16 et 17 octobre prochains."

Calendrier du premier Challenge sport nature de la Loire - Département de la Loire (capture d'écran)

Faire découvrir les villages sport nature du département

Finalement la crise sanitaire pousse le département à innover afin de faire découvrir ses villages sport nature. Le partenariat avec l'application Strava pourrait être renouvelé si l'expérience est concluante : "On va tester d'abord, explique Jean-Yves Bonnefoy. Mais à partir du moment où les segments sont créés, on peut les faire fonctionner toute l'année."

L'envie, aussi de capitaliser sur l'engouement pour les sports de plein air, en particulier le vélo, né avec la crise sanitaire : "on veut toucher un public plus large, c'est sûr. Et pour cela on se doit de lui offrir l'écrin qui va avec la pratique. Cet écrin, on l'a, dans la Loire." Le département annonce également le retour du Bike and Troc festival, avec une bourse à vélo qui se déplacera à Saint-Étienne, Roanne et Montbrison en avant de l'événement les 7, 8, et 9 juillet.