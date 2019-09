Loris Baz, le pilote de Sallanches, de retour au Bol d'Or six ans après sa victoire sur Kawasaki

C'est le retour de Loris Baz au Bol d'Or depuis son sacre avec Kawasaki en 2013. Il avait seulement 19 ans. Le pilote, natif de Sallanches et installé en Suisse à Vessy dans la banlieue de Genève revient sur Yamaha et vise encore la victoire.

Sallanches, France

Le Bol d'Or, c'est la mythique course internationale moto de vingt quatre heures. Cette 83e édition se déroule dans le Var au Castellet sur circuit Paul Ricard. La course commence samedi à 15h pour s'achever dimanche à 15h par équipes de trois pilotes. Et parmi les pilotes, le haut-Savoyard Loris Baz.

Je suis très content d'être de retour ici, surtout au Castellet parce que je ne l'ai jamais fait au Castellet. C'est vraiment un circuit mythique. Mes parents venaient voir les courses ici à l'époque. Donc je suis très heureux d'être là sur une moto de pointe et dans un très beau championnat" Loris Baz

On a le rythme pour gagner, je pense qu'on a l'équipage pour gagner. Après c'est de l'endurance, il faut tenir 24h . C'est une course où l'on vit des émotions que l'on ne vit pas dans la vitesse de par la longueur de la course et de tout ce qu'il peut se passer. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est pour cela que je suis revenu" Loris Baz

Le pilote pensionnaire de l’équipe Ten Kate en WSBK, remplace Broc Parkes sur la Yamaha YZF-R1 du Yamaha Austria Racing Team (YART). Loris Baz fait équipe avec Niccolo Canepa et Marvin Fritz. Loris Baz apprécie les courses d’endurance : il a déjà couru au Bol d’Or en 2013 et l’avait emporté et il a aussi disputé les 24 heures du Mans en 2011 avec le YART. L’équipe avait terminé en 3e position.