Louis Draux : le champion de tennis de 80 ans de Trith Saint Léger

A 80 ans, Louis Draux tape encore dans la balle 2 fois par jour, l'ancien gymnaste est déjà 7 fois champions des Flandres et en 2012 il est même allé en demie-finale à Rolland Garros, dans la catégorie 75 ans et plus.

Il a commencé sur le tard le tennis, à 35 ans, mais ça n'a pas empêché l'ancien gymnaste, fils de boxeur et petit fils de maitre d'armes en escrime de devenir rapidement moniteur. Il fonde rapidement l'école de tennis de Trith Saint Léger où il donne des cours jusqu'à l'âge de 70 ans. Et après malgré sa petite taille seulement 1.57m, il compense par la vitesse et multiplie les titres, 7 titres de champion des Flandres et en 2012, il termine carrément en demie finale du championnat de France des 75 ans à Rolland Garros

c'était inespéré, jouer comme ça dans la cour des grands c'était un peu la cerise sur le gâteau

2 entrainements par jour, mais aussi du vélo d'appartement et de la boxe

Pour remporter tous ces titres, Louis a forcément une bonne hygiène de vie, coucher et lever tôt, alimentation saine, et puis 2 entrainements par jour au club de tennis qui est un peu sa deuxième maison, vélo d'appartement, il tape aussi régulièrement dans son sac de boxe, il court aussi, et pour lui tout est l'occasion de faire un peu d'activité physique à tous les moments de la journée, par exemple des altères devant la télé et pour faire travailler les jambes en même temps, il soulève la table du salon !

Question matériel, il change 3 fois de basket par an, et il s'est carrément acheté une machine pour corder ses raquettes.

Le retraité suit de près les compétitions des plus jeunes, son préféré c'est pas le petit suisse, sourit il, mais le grand suisse, Roger Federer, un joueur qui a la classe explique t-il contrairement à Nadal qui a le don de l'agacer avec ses innombrables tics.

On a tous plus ou moins nos tics, mais lui il a le pompon, il se touche le nez...l'épaule, remet son slip en place, c'est dingue, quand je le regarde ça m'agace.

La prochaine compétition pour ce super papy ce sera l'année prochaine le challenge national des plus de 80 ans, Louis aura face à lui 13 candidats, on est plus beaucoup à cet âge là s'amuse e le petit monsieur qui ne quitte jamais son béret bleu ni son sourire.