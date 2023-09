Louis Marquet, gardien de but de l'Etoile Lavalloise de futsal : "On rêve de faire une Coupe du monde"

L'équipe de France de futsal est en Mayenne, et dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2024, les Bleus affrontent l'Allemagne à l'Espace Mayenne à Laval ce mercredi soir, quatre jours après avoir obtenu un nul en Slovaquie (4-4).

Le duel face à la sélection allemande affiche complet. Plusieurs milliers de supporters seront dans les tribunes du complexe pour encourager les Bleus.

Quatre joueurs de l'Étoile Lavalloise sont sélectionnés, Souheil Mouhoudine, Ouassini Guirio, Abdessamad Mohammed et le gardien Louis Marquet. "On rêve tous de faire un Mondial. On va tout faire pour se qualifier, on le mérite. La France doit y figurer. On va tout donner pour y aller", a-t-il confié à France Bleu Mayenne.

