Lucas Pouille qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie : "J'ai su réagir"

C'est une première pour le Nordiste. Lucas Pouille va disputer une demi-finale en Grand Chelem. Il s'est qualifié en domptant avec autorité le Canadien Milos Raonic (17e) en quatre sets (7-6 (7/4), 6-3, 6-7 (2/7), 6-4) ce mercredi à Melbourne, en quart de finale de l'Open d'Australie. Il affrontera le N.1 mondial Novak Djokovic en demi-finale. Ce dernier a bénéficié de l'abandon du Japonais Kei Nishikori (N.9), touché à la cuisse droite, après moins d'une heure de jeu (6-1, 4-1).

Après une saison 2018 décevante, et un début de saison 2019 poussif marqué par quatre défaites, le natif de Grande-Synthe âgé de 24 ans et désormais entraîné par Amélie Mauresmo semble avoir retrouvé confiance.

"L'effet" Mauresmo

"Changer d'entraîneur a été une décision forte", a commenté le joueur en conférence de presse, "avec Amélie (Mauresmo), on s'est bien trouvé, on arrive à bien travailler, on communique énormément. Elle m'apporte beaucoup de confiance dans mon jeu, mon état d'esprit, ma personnalité" a-t-il ajouté, "elle est très motivée."

Interrogé sur sa métamorphose, Lucas Pouille a expliqué avoir pris le temps de réfléchir : "Ça vient de décisions que j'ai pu prendre. C'est venu vraiment de moi. Il a fallu attendre un long moment mais à partir du moment où je me suis posé, où je me suis regardé en face dans le miroir, où je me suis dit mes quatre vérités, où on me les a dites aussi, j'ai su réagir (...) Ça fonctionne parce que ça vient de moi."

Le tennis français n'avait plus connu pareil sommet depuis la demi-finale de Gaël Monfils à l'US Open en 2016. Le dernier tricolore à s'être hissé en demi-finale à Melbourne était Jo-Wilfried Tsonga, en 2010.