Luchon Aneto : Fabien, malvoyant, s'élance pour l'ultra trail et ses 5.300 mètres de dénivelé

Fabien Aussourd est un survivant. À 31 ans, ce cuisinier de formation va s'élancer pour la première fois sur l'ultra trail de Luchon. Avec la particularité d'être mal-voyant, Fabien ne voit plus de son œil gauche, et qu'à moitié de son œil droit depuis une tumeur au cerveau quand il avait 16 ans.

Fabien a survécu à une tumeur au cerveau, il a perdu 75% de ses capacités visuelles. - Fabien Aussourd

Danger dans les descentes

Originaire de Lauret près du Pic Saint-Loup (Hérault), Fabien s'est mis à la course à pied il y a peu, d'abord sur la route puis ce passionné de randonnée a voulu tester la course dans la nature, les trails. Depuis, c'est une passion.

Et si il est plutôt autonome, sur ces courses longues spécifiques, il préfère être accompagné. C'est sur Facebook qu'il tombe sur Bruno, un coureur originaire de Tarbes. En juin, ils se sont rencontrés pour s'entraîner ensemble et ont pu faire une sortie de 30 km dans le secteur du lac d'Oô. "C'est surtout dans les descentes et de nuit que j'ai besoin d'être accompagné. Bruno me donne des indications pour sécuriser mon parcours, les cailloux, les arbres, les terrains glissants. Je n'ai pas besoin de cordelette comme font les non-voyants dans les marathons", explique celui qui a étudié la cuisine à Saint-Gaudens. Fabien, qui se déplace seul sans canne blanche, fait aussi de la peinture, "on peut faire plein de choses malgré le handicap". Fabien Aussourd s'engagera aussi pour le Marathon des Sables au Maroc en avril 2024 et recherche des sponsors.

Le Luchon Aneto Trail Pyrénées est organisé du 7 au 9 juillet au départ de Luchon, avec sept courses dont l'ultra trail (85 km) via la station Superbagnères et l'Hospice de France, une course de 42 km autour du lac d'Oô ou encore dimanche la Vénasque (45 km) marquée par la montée au Port de Vénasque.