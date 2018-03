Nice, France

C'est tout simplement l'un des plus grand rassemblement du genre. Le 33ème Festival des Arts Martiaux, organisé au Palais des Sports de Paris-Bercy rassemblera 12.000 spectateurs autour de 30 démonstrations effectuées par plus de 300 sportifs. Ludivine Lafuente a donc la pression. Ce combat de 2 fois 2 minutes dans les condition du réel est une fabuleuse vitrine pour sa discipline mais aussi pour elle qui depuis 18 ans s’entraîne quasiment tous les jours et glane les titres de championne de France; 8.

L'école du karate kyokushinkaï

Le karate qu'elle met à l'honneur est le kyokushinkaï, l'une des nombreuses écoles existantes dans le monde. C'est du reste, l'un des karates les plus pratiqués sur la planète mais qui paradoxalement est l'un des moins présent en France. "Nous portons les coups et les combat se font au K.O., explique Ludivine Lafuente. C'est un karate exigeant, physique et hyper dynamique".

Une grande capacité à encaisser les coups

Ce samedi, elle sera opposée à une autre française, championne d'Europe en titre. A 28 ans, la niçoise espère alors jouer sur son expérience et sa capacité à encaisser les coups. "Il ne faudra pas non plus que j'encaisse trop, s'amuse-t-elle. Mon coach de toute façon sera là pour me réveiller." Les deux de toutes façons feront de leur mieux bien décider à porter haut les couleurs de leur club azuréen, installé à La Roquette-sur-Var. Reviendront-ils avec une victoire ? Verdict ce samedi après-midi.