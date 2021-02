Luis Sanchez et Battitta Ducassou qualifiés pour la finale du championnat de France de pelote basque

Le trinquet Berria d'Hasparren a vu un Baptiste Ducassou en pleurs lever les bras ce samedi, tandis que le Navarrais Luis Sanchez continue de faire sensation et accède à la finale. Invaincu en tête-à-tête pendant deux ans jusqu'en décembre dernier, Baptiste Ducassou sort de deux mois cauchemardesques où il s'est fait éliminer prématurément du tournoi du Super Prestige et a failli sortir dès les phases de groupe, battu par Luis Sanchez 40 à 35, il a bien cru perdre pied aussi contre Bixente Larralde dans ce championnat de France. A l'issue de la demi-finale de ce samedi qu'il qualifie de "partie de titans" avec 11 égalisations, Baptiste Ducassou avec des larmes dans la voix a avoué : "je sors de deux mois très difficiles où _j'avais perdu toute confiance en moi_, tout repère dans la cancha".

"J'ai réussi à vaincre mes démons"

Après avoir remercié son entraineur Panpi Laduche, il a insisté : "c'est pas tous les jours facile quand on s'investit et que les résultats son pas là alors je savoure ce moment. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai totalement perdu mon jeu malgré mes efforts physiques". Après onze égalisations, dont une dernière à 35-35, Baptiste Ducassou s'est imposé 40 à 35 et considère avoir "réussi à vaincre mes démons".

L'émotion de Battitta Ducassou après sa qualification en finale du championnat de France Copier

Dans l'autre demi-finale, le navarrais Luis Sanchez a mis un peu de temps à régler son jeu. Et c'est même Mathieu Ospital qui a mené (09-14), jusqu'à ce que le Navarrais trouve le bon rythme et égalise. "Ca m'a vraiment coûté d'entrer dans cette partie" explique le Pamplonais, "parce que vu que ce trinquet est très rapide, je me suis entrainé avec des pelotes lentes, mais les pelotes de cette partie c'était une tuerie, elles allaient super vite et ça m'a coûté de m'adapter au but de Mathieu Ospital". Luis Sanchez a cependant pris la partie très au sérieux : "ça fait trois semaines que je prépare cette partie, avec un entrainement physique très dur. Peut-être qu'aujourd'hui j'étais un peu nerveux, un peu trop raide, peut-être que vous avez cru que j'étais fatigué, mais c'était pas mon ressenti, je me sentais en forme". Finalement, Luis Sanchez s'est défait de Mathieu Ospital 40 à 24.

La joie de Luis Sanchez après sa victoire face à Mathieu Ospital Copier

Finales le 28 février

Résultats des demi-finales du groupe A

Luis Sanchez 40 - 24 Matthieu Ospital

Peio Larralde 35 - 40 Baptiste Ducassou

Résultats des demi-finales du groupe B

Alexis Inchauspé 27 - 40 Thierry Harismendy

Antton Monce 34 - 40 Mattin Olçomendy

Les finales se joueront le 28 février à partir de 10h30 au trinquet Berria d'Hasparren.