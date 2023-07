Maïlys Dalleas sacrée championne de France, fait rayonner le petit club d'escrime de Bordeaux Bastide

Un exploit pour le club d'escrime de Bordeaux Bastide, qui compte désormais parmi sa cinquantaine de licenciés une championne de France. Depuis neuf ans, Maïlys Dalleas s'entraine sur le rustique parquet de la petite salle du club de la rive droite, près de la piscine Galin. Pourtant issue d'une famille adepte des sports collectifs, la collégienne a choisi l'escrime en regardant les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Alors âgée de 8 ans, la Tresnaise annonce à ses parents en rentrant de vacances : "j'irai faire les JO en escrime".

ⓘ Publicité

Maïlys Dalleas avait fini 64e de la fête des jeunes l'an dernier, avant d'être sacrée championne de France début juin sur cette touche. - Olivier Baraton

Aujourd'hui adolescente, Maïlys Dalleas a toujours cet objectif en ligne de mire, en 2032 en Australie, mais elle a bien conscience de la difficulté de ce projet : "Là j'ai réalisé à quel point c'était compliqué pour y aller, mais c'est toujours le rêve final, ou du moins s'en rapprocher." Avoir remporté la fête des jeunes 2023 à Albi est une première étape. Championne de France en individuel et vice-championne avec l'équipe de Nouvelle-Aquitaine, la jeune fille va devoir augmenter la cadence des entrainements la saison prochaine en passant de deux leçons hebdomadaires à quatre, en vue des circuits européens qu'elle va intégrer pour la première fois.

Une pointure de l'escrime en tant que maître d'armes

Depuis 3 ans, Maïlys Dalleas est accompagnée par Jeanne Colignon, ancienne tireuse championne de France à l'épée en 2011. Pour elle, Maïlys a le potentiel d'une grande sportive : "Elle a été très bien formée. Elle a une très bonne main, elle est assez explosive et a de très bonnes parades. C'est quelqu'un d'extravertie et donc on le retrouve aussi sur la piste avec un jeu assez tourné vers l'attaque." Les deux femmes ont travaillé ensemble sur la construction des touches et la compréhension de l'escrime, et Maïlys Dalleas s'applique à écouter et mettre en place les conseils tactiques et mentaux de sa coach, une transmission "des petites billes du haut niveau" pour mieux appréhender une compétition et accompagner une progression.

Jeanne Colignon accompagne Maïlys Dalleas depuis 3 ans. - Olivier Baraton

"Parfois elle me parle en tant que coach, parfois en tant qu'athlète, raconte la jeune tireuse. C'est un juste équilibre et sur la compétition ça nous a permis d'être sur la même longueur d'ondes. C'était incroyable comme expérience et je suis hyper heureuse de l'avoir vécu avec elle."

Faire grandir le Bordeaux Bastide Escrime

"C'est une vraie fierté et un vraie honneur de compter Maïlys parmi nous, se réjouit Adrien, co-équipier de la jeune championne et trésorier du club. Elle représente typiquement toutes les valeurs du club : féminiser l'escrime, garder de la simplicité même dans les exploits et une compétitivité mais toujours de manière fair-play. On est très fiers qu'elle puisse faire rayonner ces valeurs au niveau national." C'est la première fois que le club de Bordeaux Bastide fait éclore une telle championne. Et même si cet exploit est "hyper moteur" pour le BBE, "il va falloir trouver des ressources" pour garder Maïlys dans ses rangs, évoque Jeanne Colignon. En effet, la progression demande de l'investissement, que ce soit dans le matériel ou dans l'accompagnement en compétition, qui n'a pas toujours financièrement été possible pour la maître d'armes cette saison. Alors, comme c'était "impensable" pour Maïlys de ne pas participer aux compétitions, ses parents ont mis la main à la patte, et au portefeuille : "Les difficultés d'un petit club sont une réalité qu'on découvre en faisant les déplacements. On se retrouve, nous parents, à devoir accompagner notre fille loin, c'est beaucoup de frais", détaille Malorie, sa mère.

Maïlys Dalleas a remporté la médaille d'or en épée individuel et celle d'argent avec l'équipe de Nouvelle-Aquitaine. - Olivier Baraton

Le BBE tente de développer ses moyens et travaille actuellement dans la recherche de sponsors, ainsi que "pour avoir des subventions, de meilleures salles, et de meilleures conditions pour que le club puisse grandir." L'an prochain, les entrainements se dérouleront dans un gymnase plus adapté, "c'est à la fois super et à la fois triste de quitter cette rikiki salle avec son parquet pourri" réagit Maïlys, qui avoue avoir "beaucoup d'attachement" à son club formateur.