Mais au fait, c'est quoi un Ironman ?

Pourquoi se contenter d'un seul sport quand on peut en enchainer trois ? C'est le principe du triathlon, et de l'Ironman dans sa version la plus extrême. Ce dimanche 25 juin, 4600 courageux prendront le départ sur la distance reine ou sur la version plus courte, entre mer et moyen-pays.

Race Movie | IRONMAN France Nice and IRONMAN 70.3 Nice 2022

3,8 kilomètres de natation

Premier défi : parcourir près de quatre kilomètres en nageant, en l'occurrence pour l'épreuve niçoise, cela se déroule dans la Méditerranée, face au quai des Etats-Unis. Les participants ont le droit de porter une combinaison de natation, en revanche aucune assistance n'est permise.

180 kilomètres de vélo

La deuxième partie représente l'essentiel du temps passé sur un Ironman. Après être sortis de l'eau et avoir ôté leur fameuse combinaison, les triathlètes enfourchent leur bicyclette, stationnés dans ce qu'on appelle un parc à vélo, pour 180km. L'épreuve niçoise a la particularité de proposer un parcours très vallonné, avec de vraies belles difficultés comme le col de l'Ecre ou encore la côte de Saint-Pons dans le pays vençois. Un parcours somptueux mais sélectif, sur lequel les participants trouveront des ravitaillements pour boire et manger.

Pour finir par 42,2 kilomètres de course à pied

Un marathon en guise de dessert ! Une fois le vélo posé, les courageuses et courageux terminent par plus de 40km à parcourir en courant. Petite subtilité amusante -ou pas- le règlement de l'épreuve niçoise stipule bien qu**'il est autorisé de courir, marcher... Ou ramper**. Vous êtes prévenus.

Autour de 8h d'épreuve pour les meilleurs mondiaux, plus du double

Vous vous en doutez, un tel menu ne se dévore pas en trois coups de cuillère. Les meilleurs du monde passent sous la barre des 8h sur les parcours d'Ironman les plus plats. Nice n'en fait pas partie, le parcours vélo donne du fil à retordre. Le vainqueur devrait toutefois mettre entre 8h20 et 8h30, au milieu d'une foule toujours nombreuse et enthousiaste sur la prom'. Mais qu'importe : quiconque franchit la ligne d'arrivée dans les temps impartis se voit décerner le titre glorieux d'Ironman. Pas mal sur un CV non ?