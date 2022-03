À Brest, des Majorettes Nouvelle Génération animent les rencontres sportives

Une initiative jeune, locale, et au sourire communicatif. Le club des Majorettes Nouvelle Génération de Brest a été créé il y a 3 ans. Aujourd'hui, il compte 22 licenciés, âgés de 4 à 16 ans. L'objectif est simple : animer la ville de Brest avec une bonne humeur communicative.

C'est la mi-temps du match de basket de l'équipe de Brest. Quand tout à coup, une dizaine de jeunes demoiselles entrent en piste, dans leurs costumes rouge et blanc. Dans leur mains tantôt des pompons, tantôt des bâtons. Ce sont elles, les Majorettes Nouvelle Génération. Elles animent en musique chacun des quarts temps.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un club familial

C'est Océane, qui a décidé de créer ce club il y a 3 ans, elle n'a alors que 19 ans : "Le seul club du Finistère était à Lampaul-Guimiliau. Alors venant de Brest ça faisait un sacré bout de chemin. Donc je me suis dit pourquoi pas en lancer un ici.", précise Océane.

Un pari osé pour cette jeune femme plutôt renfermée : "C'est là tout le complexe ! (rire) À la base je n'étais pas du tout partie pour créer un club, je suis quelqu'un d'assez timide. Ce club m'a aidé et ça m'a libéré."

Pour la jeune animatrice dans une école maternelle, il était important d'enseigner ce sport : "C'est une discipline qui se perd, qui s'oublie même. Donc c'est pas mal d'avoir un club maintenant !"

C'est une discipline super complète- Océane.

Au départ elles ne sont que 3, aujourd'hui le club compte 22 licenciés. Essentiellement des jeunes filles qui ont entre 4 et 16 ans mais le club est aussi ouvert aux garçons évidemment. Le tout dans une ambiance qui se veut familiale : "C'est une discipline qui est vraiment complète, avec de la danse ou de la gymnastique. Avec un esprit qui est plus familial que le Twirling par exemple où il y a plus la notion de compétition", indique la jeune femme qui a pratiqué le Twirling pendant plusieurs années.

Mais sans pour autant prendre ce sport à la légère, avec plus de 3 heures d'entrainement par semaine : 1h30 le mercredi et 2h le samedi.

Des prestations saluées par les habitants

Maelys fait partie des majorettes depuis 3 ans. À 15 ans elle a trouvé le club qui lui correspond : "J'ai bien aimé l'ambiance du club. Ce n'est pas aussi stricte que je le pensais. On se comporte comme si on était une bande de copines, c'est comme si on était une grande famille et j'aime beaucoup", sourit l'adolescente.

Elle s'épanouit dans ce sport : "J'aime vraiment ce sport parce que c'est super diversifié. Parfois on fait du bâton de feu et les gens sont super impressionnés ; ils nous disent "oh la la on a eu peur que vous vous bruliez !"", confie Maelys.

Et aussi lors des représentations en public : "On est fière de nous, d'avoir fait ça devant des gens. Ils nous félicitent souvent à la fin et ça fait vraiment plaisir à entendre !", déclare tout sourire la jeune majorette.

Les Majorettes seront au carnaval de Landerneau le 3 avril, avec une chorégraphie sur leur titre phare : Waka Waka de Shakira.

Infos pratiques : la licence coûte 50 euros pour l'année. Le club dispose d'une page Facebook.

Retrouvez les Majorettes Nouvelle Génération en images

Les Majorettes Nouvelle Génération de Brest © Radio France - Olivier Dréan

Les Majorettes Nouvelle Génération de Brest © Radio France - MNG

Les Majorettes Nouvelle Génération de Brest © Radio France - Olivier Dréan

Les Majorettes Nouvelle Génération de Brest © Radio France - MNG