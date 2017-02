Malgré son titre olympique en aviron, le Toulois Pierre Houin rame pour trouver des sponsors

Le champion olympique d'aviron en deux de couple poids légers à Rio, Pierre Houin, a bien du mal à trouver de nouveaux sponsors. Déçu, il a du mal à comprendre ce manque d'intérêt des entreprises qu'il a sollicitées.

Pierre Houin a été désagréablement surpris à son retour des Jeux Olympiques de Rio, médaille d'or autour du cou. Le champion olympique d'aviron en deux de couple poids légers avec Jérémy Azou s'est mis en quête de trouver de nouveaux sponsors après la conquête du titre suprême. Parmi les nombreuses sociétés qu'il a démarchées, aucune n'a souhaité le soutenir.

Un peu amer, le Toulois Pierre Houin, encore étudiant (et donc sans ressources) à Nancy se confie. Il a par exemple tenté de nouer un partenariat avec une concession automobile ou une marque pour remplacer sa Clio vieille de plus de 20 ans, un véhicule qui lui sert à se rendre en stage toute l'année. Il a donc fait le tour des concessions de la région :

On se rend vite compte que les mecs, ils n'ont pas que ça à faire. J'ai un véhicule qui est plus dangereux qu'autre chose. C'est vrai que quand on se rend en stage, c'est un handicap. J'aurais voulu associer mon image à une marque automobile ou à une concession pourquoi pas locale, pour qu'on m'aide à me rendre en stage, qu'on me rende le quotidien plus confortable dans ma quête d'un nouveau titre olympique".