Manche : du fun, du vent, des vagues et du spectacle pour le championnat de France de funboard à Siouville

Depuis hier les 24 meilleurs français de la discipline de funboard vagues sont à Siouville pour se disputer le titre. Ils sont un peu moins que prévu car certains vu la météo ont préféré déclarer forfait car hier, c'est peu de le dire, le vent et les vagues était au RV. Colin Hemets le speaker de ce championnat de France parcourt le pays pour commenter ce genre de compétition et hier à Siouville-Hague il n'en revenait pas des conditions météo dantesques : "c'est nucléaire ici la météo ! Mais c'est ce qu'on attend d'une compétition comme celle là avec des vents fortes et des vagues puissantes. Thomas Traversa le champion du monde présent ici dit qu'il ne peut du coup qu'être à 40 % de son niveau tellement c'est technique ! Il est très difficile sur l'eau de tenir debout. Mais on est très contents tous de se revoir même s'il fait froid, on claque des dents, on grelotte de partout, ceux qui sont sur l'eau ont de l'eau, du sable, du sel jusque dans le nez mais on est heureux. Aujourd'hui restera pour quelques temps dasn les annales du windsurf français vu les conditions météo à Siouville. ça fait plaisir !"

le public était au RV hier à Siouville © Radio France - Katia Lautrou

Le vent qui claque, de l'air vif et de la pluie cinglante hier des spectateurs on ne voyait que leurs yeux. Tous emmitouflés alors que de l'eau, sortait tête nu mais en combinaison, les compétiteurs un peu fous comme le local de l'étape Alexandre Grand-Guillot, à 23 ans il est l'un des grands espoirs français du windsurf alors rien ne lui fait peur : "je connais ici j'ai l'habitude de m'entraîner alors c'est super, l'organisation est top !"

Les 24 meilleurs français de la discipline sont en lice © Radio France - Katia Lautrou