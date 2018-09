Il se rapproche des deux heures : le Kényan Kipchoge pulvérise le record du monde au Marathon de Berlin en deux heures une minute et 39 secondes.

Le Kényan Eliud Kipchoge a explosé dimanche le record du monde en remportant le marathon de Berlin en deux heures, une minute et 39 secondes. Le précédent record avait été établi sur le même parcours berlinois en 2014, par un autre Kényan, Dennis Kimetto, qui avait bouclé les 42,195 km en 2h02:57.

"Merci !"

"Mon seul mot est merci !", a-t-il lancé peu après l'arrivée, remerciant tout son entourage et les organisateurs berlinois. De sa foulée légère, il a creusé peu à peu l'écart, profitant des conditions parfaites en ce dimanche automnal : une température autour des 20°C au moment de l'arrivée, un temps sec et ensoleillé et surtout pas un souffle de vent.

Totalement seul durant les 17 derniers kilomètres, Kipchoge n'a rien lâché : "Oui, c'était dur d'être seul, mais j'avais confiance, j'avais dit que je courrais ma propre course, en suivant mon planning, et j'avais confiance".

👏 RECORD DU MONDE DU MARATHON ! 👏



Eliud Kipchoge met une claque (2h02'57") au précédent record et entre dans l'histoire en 2h01'40" !#lequipeATHLEpic.twitter.com/o4dME1SIWb — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) September 16, 2018

Chez les dames, la Kényanne Gladys Cherono, vainqueur l'an dernier, s'est de nouveau imposée en 2h18:11.