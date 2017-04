Marathon de Bordeaux : Audrey, tombée dans la marmite de la course à pied

Cette institutrice bordelaise fera partie des 20 000 anonymes qui prendront ce samedi (20h) le départ de la 3ème édition. Portrait d'une allergique au bitume aujourd'hui devenue accroc au running.

"Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis". Audrey a longtemps fait partie de ceux qui trouvaient inconcevable d'enfiler un short et des baskets pour aller transpirer en solitaire. "Jusqu'à mes 25 ans, j'avais dit que je ne courrai jamais. Et puis une amie m'a entraînée pour aller au Jardin public et je me retrouve à courir trois fois par semaine. On commence à s'inscrire à des courses et on ne peut plus s'arrêter".

Ancienne passionnée d'escalade, elle reconnaît sans peine le côté addictif de la chose. "Dès qu'on arrête deux ou trois jours, on a besoin d'y retourner. On se sent tellement bien. Alors c'est vrai qu'il faut dépasser les premières souffrances. Mais après il y a quelque chose qui se crée. Parfois je vois mes pieds qui avancent, je me sens bien et je me dit quand je ne serais pas mieux dans mon canapé".

Le plein d'endorphines

Cinq, dix, vingt kilomètres. l'instit s'entête, se met au fractionné pour améliorer sa vitesse et décide de se lancer l'an dernier un défi personnel : terminer son premier marathon à Bordeaux. "A la fin, je suis vraiment épuisée mais mes amis sont là. Une amie était en tenue et avait prévu de courir les derniers kilomètres avec moi. J'avais des amis qui étaient en ville pour sortir, qui ont vu mon état et ont couru avec leur tenue de soirée pour m'accompagner. Ils détestent ça et ça m'a portée jusqu'à la ligne d'arrivée. C'était vraiment un joli moment".

La génération bitume a rendez-vous place de la Bourse © Radio France - Arnaud Carré

Un moment de bonheur et de souffrance qu'Audrey ne revivra pas cette année puisqu'elle a décidé de s'aligner au départ du semi, comme elle l'avait fait en 2015 lors de sa première à Bordeaux. "La première année, il a tellement plu qu'on n'a jamais eu nos temps. L'année dernière, c'était une belle édition. Cette année, il y a quelques critiques au sujet du parcours qui fait deux fois le tour des ponts, certains regrettent qu'il ne passe pas plus en ville".

Pas de quoi a priori gâcher le plaisir d'une soirée où Audrey partira à son rythme, se laissera porter par la foule et fera, comme d'habitude, le plein d'endorphines. Avant de retrouver les amis, qui en civil ou pas, ne seront sans doute pas loin de la ligne d'arrivée.