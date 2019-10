Marathon de Bordeaux : la métropole accorde une rallonge budgétaire

Bordeaux, France

Le Marathon de Bordeaux Métropole a lieu ce samedi, avec six mois de retard sur la date prévue. Initialement prévue en avril, la 5ème édition de la course nocturne a été reportée en raison des manifestations des gilets jaunes. Les organisateurs ont dû résoudre un vrai casse-tête pour que le marathon ne soit pas annulé : si des coureurs se sont désengagés, la casse est finalement limitée. "Une petite érosion mais 18 000 ça reste une des plus grandes courses de France" déclare Laurent Baudinet, président du Stade Bordelais, qui organise la course. Le report a aussi fait perdre une partie des bénévoles, remplacés par des prestataires payés grâce à l'aide de la métropole.

à lire aussi Bordeaux : la 5e édition du marathon repoussée au 26 octobre

60 000 euros pour assurer le bon déroulement de la course

La rallonge de 60 000 euros votée ce vendredi au conseil de Bordeaux Métropole est destinée à l'organisateur, qui a dû engager des prestataires privés pour assurer la sécurité sur le parcours. Les bénévoles engagés sur la date d'avril n'étaient pas tous disponibles pour jalonner le tracé ce samedi 26 octobre. Autre chèque de la métropole, celui pour rembourser les frais engagés sur la première date du marathon, "des frais incompressibles (...) de précisément 24 000 euros" explique Patrick Bobet, le président de Bordeaux Métropole

Le Marathon 2020 également en octobre ?

Le calendrier du Marathon de Bordeaux Métropole n'en a peut-être pas fini avec les perturbations. De l'aveu de Patrick Bobet, il apparaît "compliqué" d'organiser la course l'année prochaine en avril, en raison du cours délai de préparation. Le mois d'octobre serait encore privilégié mais à terme, le marathon devrait quitter l'automne pour revenir au printemps.

Patrick Bobet : "Il ne nous reste plus que quelques mois, avec les élections municipales, ce qui ne va pas simplifier les choses." Copier

Le 5ème Marathon de Bordeaux Métropole (marathon, semi-marathon et course en relais) s'élance à 20 heures ce samedi des quais de Bordeaux, pour une balade sportive entre les monuments bordelais, jusque dans les vignes.