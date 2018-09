Le 5ème marathon de Bordeaux se déroulera le 27 avril 2019. Il est d'ores et déjà possible de s'inscrire sur le site internet de la course.

Avec 20 300 participants au mois de mars dernier pour le marathon, le semi et le relais, le marathon de Bordeaux est désormais bien ancré dans le paysage sportif bordelais. La prochaine édition se déroulera le samedi 27 avril et elle aura toujours la particularité de se dérouler en nocturne avec un départ à 20 heures. Le parcours en revanche n'a pas encore été dévoilé par les organisateurs. En attendant, les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site du marathon. Les tarifs sont plus intéressants si vous vous inscrivez rapidement. Ainsi sur le semi-marathon, une inscription dès maintenant revient à 36 euros et montera à 55 euros si vous vous inscrivez au dernier moment.