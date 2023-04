Marathon de la bière de Montbrison : déjà un succès à un mois du départ

Courir déguisé (sur le thème de la préhistoire et des dinosaures) tout en dégustant de la bière aux ravitaillements, c'est le principe du marathon de la bière, organisé le 29 mai prochain à Montbrison . Et l'idée semble plaire parce qu'à un mois de l'événement, 2. 000 coureurs sont déjà inscrits. "C'était à la base une idée de copain, explique Guillaume Baÿ, organisateur, mais ça a pris une belle ampleur. On est agréablement surpris par l'engouement". Lui qui avait prévu 1.500 participants, table maintenant sur 3.000.

Trois courses seront au programme : 10km, semi-marathon et marathon. À chaque ravitaillement : de la bière évidemment ! Une quinzaine de producteurs ont répondu présents, en grande majorité des producteurs locaux : "On a dû refuser certaines brasseries, parce que l'idée n'est pas de faire un salon de la bière, surtout la première année puisqu'on a encore certaines inconnues, donc on voulait qu'ils puissent vraiment mettre en valeur leur savoir-faire".

Ce marathon de la bière se veut à mi-chemin entre une épreuve sportive classique et un festival. Un concert est prévu le dimanche soir, espace des Jacquins à Montbrison et un salon du "made in Loire" vient compléter l'offre pendant les trois jours du week-end de Pentecôte. Sans oublier une randonnée gourmande de 12km, le lundi 29 mai : "On arrive à attirer un public beaucoup plus large qu'une course classique. On a des Marseillais, des Parisiens, des Corses qui sont déjà inscrits", précise Guillaume Baÿ.