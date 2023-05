Marathon de la Liberté : courez dans l'équipe France Bleu

France Bleu partenaire officiel du Marathon de la Liberté, veut courir en équipe avec ses auditeurs ! Trois journalistes et animateurs sont inscrits. Sept places sont disponibles pour les plus sportifs de nos auditeurs pour vivre ensemble un défi solidaire !

Venez courir le Marathon de la Liberté avec l'équipe France Bleu

De Courseulles à Caen, sur 42,195 km, le Marathon de la Liberté longe les lieux du Débarquement et de la Bataille de Normandie : Juno Beach et Sword Beach, Pegasus Bridge, etc.

France Bleu engage une équipe pour le Marathon de la Liberté. Dix personnes : trois journalistes/animateurs et 7 auditeurs partageront cette expérience unique.

Solidarité, entraide et bonne humeur vous attendent au sein de cette équipe.

Pour venir courir avec l'équipe France Bleu, inscrivez-vous sur le formulaire ci-dessous avant le samedi 6 mai à minuit. Le premier rendez-vous de l'équipe constituée aura lieu le jeudi 19 mai. France Bleu prend en charge les frais d'inscription, même si vous êtes déjà inscrit.

Inscrivez-vous pour faire partie de l'équipe France Bleu