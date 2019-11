Marathon de Nantes : 18.000 personnes attendues sur un parcours 100% nantais en 2020

Le marathon de Nantes fêtera son 40è anniversaire, les 25 et 26 avril 2020. Pour l'occasion, le comité d'organisation a choisi de recentrer toutes les épreuves dans la Cité des Ducs et espère attirer quelque 18.000 coureurs pour conforter son rang de cinquième plus gros marathon de France.

Nantes, France

Le cinquième plus gros marathon de l'hexagone a dévoilé le tracé de la 40è édition, ce jeudi à la mi-journée. Et pour la première fois depuis les années 1990, les organisateurs ont décidé de recentrer les quatre épreuves (la foulée de l'éléphant, le semi-marathon, le marathon et le marathon par équipes) phares de l’événement sur la seule ville de Nantes, les 25 et 26 avril prochain. Ils ont également décidé d'augmenter - légèrement - la jauge de participants qui devrait atteindre les 18.000 et espèrent "faire le plein avant le jour des épreuves".

Le parcours du marathon de Nantes en 2020. © Radio France - DR

Le marathon de Nantes veut se différencier de ses concurrents

"On a écouté nos coureurs, explique Julien Gaborieau, le coordinateur général du marathon de Nantes. Ils nous ont dit les années précédentes qu'aller à Mauves-sur-Loireou à Sainte-Luce, c'était certes un terrain de jeu idéal pour les vélos mais ça l'était un peu moins pour la course à pied. Il y a moins de public, ça peut être aussi relativement venteux. Ils nous ont donc demandé de faire quelque chose pour avoir une ambiance un peu plus sympa." Les patrons des 42.195 km nantais ont donc décidé de recentrer toutes les épreuves dans la Cité des Ducs.

Le fait d'avoir deux boucles, ça permet de concentrer les spectateurs plutôt que d'avoir une grande boucle de 42 kilomètres dans des zones un peu moins urbanisées et attractives pour les spectateurs.

A l'exception de celui de Paris, le marathon de Nantes est le seul à rester dans une seule et même commune."On a la chance d'avoir un terrain de jeu relativement agréable par rapport à d'autres métropoles avec un patrimoine riche, détaille l'organisateur. On a donc souhaité le mettre en avant et se différencier des autres marathons." Le public pourra ainsi se concentrer sur les deux boucles de 18,5 et 24,5 km (voir photo) pour encourager les 18.000 participants de ce marathon désormais sponsorisé par l'entreprise Abalone.