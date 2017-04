Marathon de Nantes : les Kenyans dictent leur loi

Comme lors du marathon de Paris en 2016, les Kenyans ont réalisé un triplé lors de la 37e édition du marathon de Nantes ce dimanche. La victoire pour Félix Kirui en 2h16'06". Plus de 4 600 concurrents ont pris le départ.

Après Abraham Limo en 1998 et Agnesius Maiyo en 2015, c'est à nouveau un coureur kenyan qui a inscrit son nom au palmarès du marathon de Nantes. Il s'agit de Felix Kirui (Running Blois 41). Agé de 31 ans, il s'est imposé en solitaire en 2h16'06" soit une moyenne de plus de 18 kilomètres par heure. Il échoue à seulement 22 secondes du record de l'épreuve. Déjà vainqueur du marathon de Poitiers et d'Albi en 2016, le Kenyan devance ses compatriotes Silas Sang et Shadrack Tanui. C'est le premier triplé kényan dans l'histoire du marathon de Nantes.

Felix Kirui (à gauche) et Silas Sang (à droite) - Valérie Desfontaine

Le premier Français termine 5eme du marathon de Nantes

Le premier Français se classe cinquième du marathon de Nantes. Il s'agit du vendéen Julien Cougnaud licencié à la Roche sur Yon. Il termine en 2h29'10". C'est l'un des meilleurs chronos de sa carrière. "Je suis content de mon temps vu le vent qui soufflait sur le parcours. En plus, j'ai eu un coup de moins bien un peu avant le 30e kilomètre. J'ai eu des vertiges. J'ai dû ralentir ma cadence et m'accrocher. Cinquième, il n'y a rien à dire. Je suis à ma place" précise le Vendéen. A 32 ans, il signe son troisième TOP 10 sur le marathon de Nantes.

Une Kenyane sur la première marche du marathon de Nantes

Elle s'appelle Jane Chélagat. Elle a 25 ans, elle est licenciée à Blois et elle s'est imposée en 2h44". C'est un chrono assez loin de son record personnel qui est de 2h26. Un temps que la Kenyane a établit il y a seulement trois semaines à Rotterdam au Pays-Bas d'où peut-être un manque de fraîcheur physique.

4 600 concurrents au départ

Les participants ont surtout souffert du vent mais aussi de la répétition des efforts avec notamment le franchissement de plusieurs ponts. Toutefois, malgré des conditions météorologiques parfois compliquées puisque certains concurrents ont eu droit à quelques averses de pluie, tous étaient heureux et soulagés d'avoir rallié la ligne d'arrivée. Témoignages.

Tous les résultats du marathon de Nantes sont à retrouver sur www.marathondenantes.com.