Marathon de Paris : le Kenyan Elisha Rotich remporte la 44e édition et pulvérise le record de vitesse

Jamais le marathon de Paris n'avait été couru aussi vite. Le Kenyan Elisha Rotich a remporté ce dimanche la course en 2h04'18'' et a pulvérisé le record 2014 de l'Éthiopien Kenenisa Bekele en 2h05'03'. Le meilleur Français, Yohan Durand, termine à la 15e place en 2h09'21''. Chez les dames, c'est l'Éthiopienne Tigist Memuye qui s'est adjugée la victoire en 2h26'12'', en l'absence des grands noms de la discipline. Le Français Julien Casoli s'est par ailleurs imposé dans la catégorie handisport fauteuil pour la quatrième fois de sa carrière.

Le marathon faisait ce dimanche son grand retour dans les rues de capitale, 30 mois après la dernière édition en raison de l'épidémie de Covid-19. Initialement programmé en avril, le marathon de Paris a été reporté à cet automne, comme d'autres marathons

Quelque 35.000 coureurs participaient à la course, soit près de deux fois moins que lors de la dernière édition, en 2019. Les premiers départs ont eu lieu à 8h50, pour les handisports, puis 8h54 pour les meilleurs coureuses et 9h10 pour les élites hommes. Les marathoniens sont passé notamment sur la place de la Concorde, l'Opéra, la place de la Bastille, dans le bois de Vincennes et sur les quais de Seine avant d'achever les 42,195 km de la course avenue Foch, dans le 16e arrondissement.