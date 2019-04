Marathon de Paris: des Terrifortains vont courir pour l'oeuvre des pupilles des pompiers

Belfort, France

La 43e édition du marathon de Paris a lieu ce dimanche. Cette course à pied de 42,195 kilomètres va démarrer sur les Champs Elysées. Près de 60.000 coureurs seront sur la ligne de départ. Parmi eux, 28 Terrifortains: 26 pompiers et deux amis civils qui vont courir pour l'oeuvre des pupilles des pompiers.

L'objectif est d'aller chercher cette médaille que j'ai promis à ma fille

Lionel Vauthier est pompier des casernes de Belfort et Châtenois-les-Forges. Il avait tenté l'an dernier, avant d'abandonner au 30e kilomètre. Cette fois-ci il compte bien aller jusqu'au bout. Pour cela il a mis toutes les chances de son côté en commençant à s’entraîner dès le mois de novembre. "J'ai recommencé à courir avec des amis au rythme de trois entraînements par semaine. Physiquement je suis mieux que l'an dernier, là je suis certains d'aller à la ligne d'arrivée. L'objectif c'est d'aller chercher cette médaille que j'ai promis à ma fille".

Deux civils seront avec les pompiers

Pour cela, le pompier sera aidé de deux amis: deux civils qui se sont entraînés avec lui: "On part les trois ensemble et on arrive les trois ensemble. Je le porte si il faut mais on franchira cette ligne. Vu tout le travail qu'on a fait y a pas le choix. On a couru dans le froid, la neige, la fatigue. On peut pas rester sur un échec" explique Sébastien Gorjup, l'un des amis. Les trois hommes ont d'ailleurs franchi ensemble il y a peu le semi-marathon de Paris.