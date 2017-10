Marathon de Toulouse : ils sont allés au bout d'eux même

C'était le 11ème Marathon International de Toulouse Metrople ce dimanche. Chez les hommes c'est le Kenyan Diominic Kangor qui s'est imposé en 2h11min et 55 secondes. Chez les femmes l'Ethiopienne Tesfanesh Merga est arrivée en tête en 2 heures et 35 minutes.

Près de 13 000 coureurs étaient au départ de ce 11ème Marathon de Toulouse. Cinq courses étaient programmés, sur des distances différentes pour que chacun puisse y participer. Le départ a été donné sur le pont Pierre de Coubertin à côté du Stadium pour arriver au bout des 42km195 sur la place du Capitole.

Un départ retardé

La cohue pour passer les portiques de sécurité. © Radio France - PF

Comme sur tout grand évènement, la sécurité autour du marathon était renforcé. Pour accéder à la ligne de départ, les coureurs devaient passer sous des portiques détecteur de métaux. Ces portique n'avaient visiblement pas été prévus en nombre suffisant, l'attente fut longue. Si longue que le départ de la course a du être retardée de vingt minutes.

Au bout de la souffrance

Reportage avec les marathonien amateurs qui ont relevé le défi, dans la douleur.

Son tout premier handi marathon pour son anniversaire

Quatre coureurs s'étaient inscrits dans la catégorie handisport. Ils se sont élancés sur des fauteuils spécialement préparés pour la course. Et parmi eux un jeune Toulousains. Reportage.

Pour les meilleurs

Chez les hommes, au bout des 42,195km, c'est donc le Kenyan Diominic Kangor qui s'est imposé en 2h 11min et 55 secondes. Une minute de plus que le record de l'épreuve. Chez les femmes c'est l’Éthiopienne Tesfanesh Merga qui s'est imposée en 2h35min et 31 secondes.

Le Kenyan Dominic Kangor vainqueur de cette édition. - Pascal Rondeau

On notera aussi la performance exceptionnelle du Toulousain Vincent POCZEKAJLO (je te laisse te débrouiller pour la prononciation). Pour son premier marathon, lui spécialiste jusqu'à présent du semi marathon, il s'est classé 5 eme. Premier Français derriere les Kenyans. Le licencié de la Section Athlétisme Université Club a terminé son marathon en 2h 24min et 15 secondes.